В ведомстве сделали такой вывод в связи с тем, что Россия и Сирия до сих пор не допускают инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место происшествия, сказано в заявлении МИД.

Дипломаты напомнили, что инспекторов не пустили на место возможной химатаки несмотря на то, что они прибыли в Сирию еще 14 апреля.

«С высокой вероятностью доказательства и ключевые элементы исчезли с места события, которое к тому же полностью контролируется российской и сирийской армиями» – подчеркнула французская сторона.

В ведомстве призвали Сирию обеспечить полный, немедленный и неограниченный доступ к местам атаки, лица, с которыми необходимо провести собеседование, или документов, с которыми необходимо ознакомиться.

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