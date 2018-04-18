Стало известно, как выглядит процедура подписания декларации с врачами для переселенцев в Украине, передает со ссылкой на .

Как стало известно, внутренне перемещенные лица могут подписывать декларации с врачами первичного звена. Также право на подписание декларации при наличии других документов имеют люди, которые не имеют паспорта.

«Относительно внутренне перемещенных лиц наша электронная система предусматривает перечень документов, которые являются действительными для того, чтобы использовать их для подписания декларации. Это не только паспорт, но и свидетельство внутренне перемещенных лиц, документ о постоянном проживании в Украине. Если этот документ есть, то вы идете и смело подписываете декларацию», — заявили в Минздраве.

Напомним, после вступления в силу медреформы, врачи должны будут предоставлять медпомощь при неотложных состояниях, заниматься профилактикой хронических, инфекционных заболеваний и предоставлять консультации относительно здорового образа жизни.

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут предоставлять населению четко определенный перечень медицинских услуг.

С начала апреля стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи в рамках медреформы.

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