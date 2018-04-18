По прогнозу Украинского гидрометцентра, сегодня и до конца суток 18 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения близко больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал , в Польше сильный ветер и дождь вызвали обрывы линий электропередач, в результате чего без света по всей стране остались более четыре тысячи жилых домов.

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