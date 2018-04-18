|Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве и Киевской области
|18.04.2018 09:22
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По прогнозу Украинского гидрометцентра, сегодня и до конца суток 18 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
Как сообщал , в Польше сильный ветер и дождь вызвали обрывы линий электропередач, в результате чего без света по всей стране остались более четыре тысячи жилых домов.
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