Источники Associated Press связывают поездку Помпео в КНДР с подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Майк Помпео, занимавший в тот момент пост директора ЦРУ, тайно побывал в КНДР и встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают Associated Press и The Washighton Post со ссылкой на информированные источники, информирует svodka.net.

По данным собеседников The Washighton Post, визит Помпео в Северную Корею состоялся 31 марта — 1 апреля, вскоре после того, как президент Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Госдепартамента.

Источники Associated Press связывают поездку Помпео в КНДР с подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Дональд Трамп 17 апреля заявил, что США и Северная Корея ведут переговоры «на очень высоком уровне», не став уточнять подробности. По словам президента США, ожидается, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в июне, а вероятно и раньше.

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Запланированная встреча лидеров США и КНДР, о которой впервые было объявлено в марте, должна стать первой за почти 60 лет. В настоящий момент Северная Корея и США не поддерживают дипломатические отношения.

Северная Корея за последний год провела несколько испытаний ядерного оружия, а также угрожала нанести ракетный удар по американскому острову Гуам. США ужесточили санкции в отношении КНДР. Лидеры Северной Кореи и Соединенных Штатов также заочно обменялись оскорблениями в адрес друг друга.

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