Глава ЦРУ тайно посетил Северную Корею Источники Associated Press связывают поездку Помпео в КНДР с подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына. Майк Помпео, занимавший в тот момент пост директора ЦРУ, тайно побывал в КНДР и встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают Associated Press и The Washighton Post со ссылкой на информированные источники, информирует svodka.net. По данным собеседников The Washighton Post, визит Помпео в Северную Корею состоялся 31 марта — 1 апреля, вскоре после того, как президент Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Госдепартамента. Источники Associated Press связывают поездку Помпео в КНДР с подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына. Дональд Трамп 17 апреля заявил, что США и Северная Корея ведут переговоры «на очень высоком уровне», не став уточнять подробности. По словам президента США, ожидается, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в июне, а вероятно и раньше. Читайте: ЦРУ и ФБР предупреждают: телефоны Huawei и ZTE опасны Запланированная встреча лидеров США и КНДР, о которой впервые было объявлено в марте, должна стать первой за почти 60 лет. В настоящий момент Северная Корея и США не поддерживают дипломатические отношения. Северная Корея за последний год провела несколько испытаний ядерного оружия, а также угрожала нанести ракетный удар по американскому острову Гуам. США ужесточили санкции в отношении КНДР. Лидеры Северной Кореи и Соединенных Штатов также заочно обменялись оскорблениями в адрес друг друга.



