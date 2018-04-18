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Рада открыла заседание при заблокированной "Радикальной партией" трибуне
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18.04.2018 09:24
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17 апреля "Радикальная партия" потребовала принять законопроект о
льготах для чернобыльцев. В Раде зарегистрировались 333 депутата
Фото: Юлия Кочетова / Gordonua.com Как объявил спикер парламента
Андрей Парубий, в зале зарегистрировалось 333 депутата.Нардепы
выступают с мест.17 апреля депутаты от Радикальной партии
заблокировали парламентскую трибуну с требованием рассмотреть
законопроекты, "направленные на социальную защиту чернобыльцев",
как заявил руководитель фракции Олег Ляшко.Он потребовал принять
законопроект №4442 "О статусе и социальной защите
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Ляшко
отметил, что правительство должно пересчитать пенсии чернобыльцам,
восстановить социальные и медицинские программы их реабилитации, а
также обеспечить питание за счет госбюджета детям в школах,
находящихся в зоне радиоактивного заражения.Утром 17 апреля нардепы
приняли в первом чтении законопроект №6230. Согласно этому
документу, бесплатное питание в школах для детей в зонах
радиоактивного заражения заменят ежемесячной денежной помощью,
которая будет выплачивается в период обучения до достижения
совершеннолетия в порядке и размерах, установленных Кабинетом
Министров.
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