17 апреля "Радикальная партия" потребовала принять законопроект о льготах для чернобыльцев. В Раде зарегистрировались 333 депутата Фото: Юлия Кочетова / Gordonua.com Как объявил спикер парламента Андрей Парубий, в зале зарегистрировалось 333 депутата.Нардепы выступают с мест.17 апреля депутаты от Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну с требованием рассмотреть законопроекты, "направленные на социальную защиту чернобыльцев", как заявил руководитель фракции Олег Ляшко.Он потребовал принять законопроект №4442 "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Ляшко отметил, что правительство должно пересчитать пенсии чернобыльцам, восстановить социальные и медицинские программы их реабилитации, а также обеспечить питание за счет госбюджета детям в школах, находящихся в зоне радиоактивного заражения.Утром 17 апреля нардепы приняли в первом чтении законопроект №6230. Согласно этому документу, бесплатное питание в школах для детей в зонах радиоактивного заражения заменят ежемесячной денежной помощью, которая будет выплачивается в период обучения до достижения совершеннолетия в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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