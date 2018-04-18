За прошлые сутки российско-оккупационные войска и далее игнорировали режим полного прекращения огня, совершив 45 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба АТО.

«В частности, на Луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия враг обстрелял наши укрепления возле Зайцево. Кроме того, из 120 мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов – в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Луганского», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции украинских военных в районе Водяного и Гнутово, а минометы калибра 82 мм и гранатометы – применил по защитникам Новотроицкого. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Шахты «Бутовка», Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия – возле Широкино и Невельского.

Кроме того, опорные пункты ВСУ неподалеку от Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

В результате вражеского огня один украинский воин погиб. Еще трое украинских защитников получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

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