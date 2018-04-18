Подписная кампания уже началась, а вот когда она закончится – это вопрос. Можно ли не успеть подписать декларацию по выбору семейного врача? Не получится ли так, что люди, которые редко бывают у врача, лишатся возможности наблюдаться в поликлинике, если не успеют заключить декларацию вовремя?

выяснял, стоит ли беспокоиться на этот счет и какие сроки установлены для этой части медреформы, передает .

НИ СРОКОВ, НИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Как поясняют в Минздраве, понятие сроков подписной кампании довольно гибкое. Например, официально она началась 2 апреля 2018 года, но «пилотные регионы» уже несколько месяцев предоставляли пациентам такую возможность. Кроме того, нет и обязательства подписывать декларацию с врачом – это личный выбор пациента как на данном этапе медреформы, так и на последующих.

ЧТО С ОПЛАТОЙ. Ориентировочно в 2020 году начнется переходный период, когда медики будут получать финансирование исходя из количества подписанных деклараций. Если пациент входит в число тех, кто декларацию подписал, на него придет финансирование от Национальной службы здоровья Украины, и основной пакет услуг он будет получать бесплатно. Если пациент к этому времени декларацию не подпишет, он вынужден будет оплачивать все предоставленные ему услуги самостоятельно (стоимость услуг пока не определена). Но отметим, что возможности подписать декларацию в любой момент пациентов не лишат.

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