По состоянию на 15 апреля по принципу “единого окна” осуществляется 75,8% таможенных оформлений товаров, передает

“С 1 февраля 2018 года из 432,4 тыс. поданных таможенных деклараций (по состоянию на 15 апреля 2018 года), согласно которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, более 327,7 тыс. оформлено по принципу ”единого окна“. Это составляет 75,8% от общего объема оформленных деклараций”, - говорится в сообщении.

Налоговики отметили, что наибольший процент оформлений товаров предприятиями с применением “единого окна” зафиксирован на Полтавской — 100%, Черновицкой — 98,3%, Луганской — 97,2%, Волынской — 97%, Ровенской — 96,4% и Львовской — 95 7% таможнях.

Напомним, вскоре украинские бизнесмены смогут оформлять лицензии на оптовую торговлю и производство спирта, алкогольных напитков и табачных изделий онлайн.

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