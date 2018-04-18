Широкий резонанс в «ЛНР» получил так называемый «обстрел парадной техники» на юго-восточной окраине Луганска (район авиационно-технического музея), в реальности ставший результатом детонирования боеприпасов в одной из автомашин в колонне.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

Противник не прекращает наносить огневые удары по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории, со вчерашнего дня к тяжелым вооружениям, используемым оккупантами, «подключилась» 152-мм артиллерия. Всего за последний недельный период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили более 320 огневых налетов (за прошлый недельный период — около 260) из 122-мм и 152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков. Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Луганское, Зайцево, Павлополь, Пески, Каменка, Опытное, Авдеевка, шахта “Бутовка”, Новотроицкое, Лебединское, Талаковка, Бердянское, Водяное и Широкино, информирует svodka.net.

За последние сутки:

— с позиций юго-западнее Байраков (район Горловки) оккупанты часто открывали массированный огонь из 152-мм ствольной артиллерии по позициям украинских войск в районе Зайцево – Жованка – Майорск. Наносились удары и по району частных жилых домов. Характерно, что соперник пытался корректировать артиллерийский огонь;

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— использование 120-мм миномётов фиксируется практически по всем участкам зоны АТО — кроме Первомайки, «Бахмутки», района Счастье-Станица Луганская, где враг активно использует автоматическое стрелковое вооружение, станковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты, иногда используя также 82-мм миномёты и штатное вооружение БМП-1\2;

— 122-мм ствольная артиллерия используется оккупантами с Путиловки (2-3 ед. 122-мм орудий используются в комплексе с 82-мм миномётами по передовым позициям ВСУ в районе ДАП-а, Песок и Водяного), а также на Приморском направлении (огневое подразделение из 3-4 ед. 122-мм орудий открывало огонь по передовым позициям ВСУ в районе Ломакино, Талаковка, Гнутово);

— фиксируется применение оккупантами на многих участках ББМ, ЗУ-23-2 и БПЛА для разведки, а также групп снайперов.

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Противник продолжает активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины. В период с 11 по 16 апреля с.г. зафиксирован 21 разведывательный полет БПЛА ВС РФ, в т.ч. 5 полетов БПЛА “Орлан-10”, которые осуществляли заход в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины. При этом, особое внимание соперник сосредоточил на вскрытии системы управления, а также выявлении изменений в боевых порядках ВС Украины.

В частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная проверка за зимний период обучения (начата 9 апреля с.г.).

На военных полигонах “Южный”, “Центральный”, “Славный”, “Ударный” и “Приморский” с частями и подразделениями 1 и 2 АК интенсивно проводятся занятия по огневой подготовке, тактико-специальной подготовке и с экипажами боевых машин.

С целью принудительного комплектования частей и подразделений 1 и 2 АК, российское оккупационное командование на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей приступило к уточнению списков имеющегося мобилизационного ресурса. С этой целью оккупационное командование запланировало провести ряд командно-штабных мобилизационных тренировок с привлечением гражданских предприятий и организаций. В рамках данных мероприятий на военных полигонах “Восточный”, “Центральный” и “Приморский” развернуты пункты приема личного состава, а также запланировано проведение занятий с военнообязанными запаса по огневой и тактико-специальной подготовке.

С целью осуществления контроля за проведением мобилизационных учений, а также проверки готовности вооружения и военной техники к летнему периоду эксплуатации в 1 и 2 АК начала работать комплексная комиссия ГШ ВС РФ.

За последние сутки на ж/д станцию Иловайск прибыло 4 платформы с колесными ББМ (затентованные), а также 2 цистерны с ГСМ. Внимание привлекло также приход в ж/д составе «сухого» вагона со штабелями ящиков (не снарядных), вагон был отогнан на запасные пути и взят под усиленную охрану, содержимое ящиков выясняется.

Широкий резонанс в «ЛНР» получил так называемый «обстрел парадной техники» на юго-восточной окраине Луганска (район авиационно-технического музея), в реальности ставший результатом детонирования боеприпасов в одной из автомашин в колонне. Руководство «ЛНР» дало намек подконтрольным СМИ интерпретировать случай таким образом, что «все были предупреждены о подготовке к параду», однако ВСУ якобы нанесли удар из 152-мм артиллерии, используя при этом «снимки ОБСЕ» для ведения огня. При этом приказано игнорировать тот факт, что ни ОБСЕ, ни «военная разведка» самих оккупантов не фиксировали никаких выдвижений артиллерийских подразделений ВСУ близко линии фронта.

Разведуправление 1-го АК выдало разведсводку о «прибытии в зону так называемой АТО военнослужащих НАТО для организации и проведения провокационных обстрелов позиций НМ ДНР». Сразу вслед за этим одновременно штабы 3-й омсбр и 9-го омсп «доложили» командованию 1-го АК о применении украинскими войсками неких неопознанных «иностранных управляемых ракет» (подразумеваются ПТРК с намёком на «Джавелины»). Очевидно, командиры частей оперативно уловили замысел командования оккупантов, ориентируясь на «разведсводку».

Среди жителей Петровского района Донецка и боевиков в подразделениях, занимающих позиции в районе Марьинки и по юго-западной окраине Донецка, ходят упорные слухи о том, что «ВСУ собрали за Марьинкой огромное количество танков и другой «брони» и в ближайшее время устроят прорыв». Вполне вероятно, толчком для подобных слухов послужило временное закрытие местного КПВВ и жёсткие меры по охране тыла, предпринятые в этом районе украинскими войсками.

В свою очередь, оккупанты решили тщательно контролировать движение частного автотранспорта в районе Старобешево – Амвросиевка – Иловайск. Мероприятия проводятся под контролем «военной контрразведки» оккупантов, пытающейся предотвратить утечку информации о прохождении колонн военной техники оккупационных войск в данном районе.

С целью увеличения поступлений в бюджет «ЛНР» за счет «национализации» рынков, являющихся частной собственностью предпринимателей, руководство «республики» планирует в ближайшее время создать соответствующее «государственное унитарное предприятие» по аналогии с практикой РФ. Данное предприятие будет заниматься деятельностью рынков, расположенных на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, а также предоставлять ряд платных услуг.

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