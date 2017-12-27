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На фабрике в Москве бывший собственник открыл стрельбу, один человек погиб - СМИ
27.12.2017 10:35
Территория кондитерской фабрики "Меньшевик" оцеплена, там могут быть заложники, сообщает ТАСС. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция оцепила здание фабрики Фото: ЕРА По предварительным данным, стрельбу открыл ее прежний хозяин.В полиции сообщили ТАСС, что территория фабрики оцеплена, там могут быть заложники.Источник в экстренных службах рассказал агентству, что правоохрантелям пока не удается войти на территорию фабрики и установить связь со стрелявшим, который пока не выдвигал никаких требований.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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