Территория кондитерской фабрики "Меньшевик" оцеплена, там могут
быть заложники, сообщает ТАСС. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полиция оцепила здание фабрики Фото: ЕРА По
предварительным данным, стрельбу открыл ее прежний хозяин.В полиции
сообщили ТАСС, что территория фабрики оцеплена, там могут быть
заложники.Источник в экстренных службах рассказал агентству, что
правоохрантелям пока не удается войти на территорию фабрики и
установить связь со стрелявшим, который пока не выдвигал никаких
требований.
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