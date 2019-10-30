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В зоне ООС на Донбассе ввели "желтый" режи
30.10.2019 16:34
На Донбассе в зоне ООС ввели "желтый" режим
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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