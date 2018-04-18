В среду утром, 18 апреля, в Башкирии ученик напал с ножом на учеников и учителя, затем устроил поджог и нанес себе ранение. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в коррекционном классе школы города Стерлитамак. Подросток зашел в кабинет информатики, ранил ученицу и преподавателя ножом. Затем разлил горючее вещество в классе и поджег все. После этого он нанес себе ножевое ранение.

Стоит отметить, что в результате пожара никто не пострадал. Однако одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна.

Нападавший был задержан, а затем госпитализирован. По данным СМИ, злоумышленника зовут Артем Тагиров. Ему 17 лет и он учится в 9 классе.

В результате инцидента в больнице оказались четыре человека - трое учеников и учитель - напуганные дети выпрыгивали из окон, чтобы спастись во время нападения. Все они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

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