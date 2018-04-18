Об этом сообщил член команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Виктор Загреба.

«Уровень пользования в Украине не превышает 15% между водителей при том, что обязаны пользоваться все», — сказал он.

По его словам, этот вопрос включен в стратегию правительства по уменьшению количества смертей на дорогах.

«Безопасность дорожного движения и то, что много людей погибает, — это комплексная проблема. Простые решения к ней не работают… Правительство действует в четырех направлениях одновременно. Первое — инфраструктурное направление — сделать улицы, дороги, перекрестки, пешеходные переходы безопаснее физически. Цель — чтобы исключить ДТП там, где это вероятно. Если это не удается, то по крайней мере уменьшить последствия ДТП… Второе направление — просвещение — работа с сознанием граждан, повышение их уровня осведомленности… Будут борды, брошюры, видеоролики, публикации в газетах, в интернете, в Facebook, через мобильные телефоны — по всем каналам доносить риски этой опасной модели поведения», — рассказал Загреба.

Он напомнил, что до конца года введут автофиксацию нарушений.

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