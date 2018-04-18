Все погибшие в ДТП в Кривом Роге – сотрудники предприятия "Арселор
Миттал Кривой Рог", рассказали в полиции. Водитель Mazda находится
в больнице Фото: dp.npu.gov.ua "Водителю Mazda вручили письменное
уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного
производства по ч. 3 ст. 286 УК", – отметил он.Тракало сказал,
что мужчину накануне задержали, но позже у него ухудшилось
состояние здоровья и его госпитализировали. В больнице
подозреваемый находится под конвоем. В ближайшее время ему изберут
меру пресечения.Представитель полиции рассказал, что все погибшие в
ДТП – сотрудники предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".По
данным источников "Украинской правды", у водителя Mazda
диагностировали разрыв легкого.ДТП в Кривом Роге произошло
утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО
столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который
перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате
происшествия погибли восемь человек, 21 пострадал.В Кривом
Роге 18 апреля объявлено днем траура по жертвам ДТП.
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