Все погибшие в ДТП в Кривом Роге – сотрудники предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог", рассказали в полиции. Водитель Mazda находится в больнице Фото: dp.npu.gov.ua "Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК", – отметил он.Тракало сказал, что мужчину накануне задержали, но позже у него ухудшилось состояние здоровья и его госпитализировали. В больнице подозреваемый находится под конвоем. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.Представитель полиции рассказал, что все погибшие в ДТП – сотрудники предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".По данным источников "Украинской правды", у водителя Mazda диагностировали разрыв легкого.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли восемь человек, 21 пострадал.В Кривом Роге 18 апреля объявлено днем траура по жертвам ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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