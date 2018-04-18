|Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения
|18.04.2018 09:45
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Парламент Турции одобрил законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.
Сообщается, что это необходимо для "обеспечения преемственности мер для защиты принципа правового государства".
Как сообщал турецкий Совет национальной безопасности принял решение, согласно которому предлагает руководству страны продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца.
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