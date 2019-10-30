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В Нафтогазе отреагировали на решение Дании по Северному потоку-2
30.10.2019 16:52
Коболев назвал решение Дании по Северному потоку-2 ожидаемым Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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