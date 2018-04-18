Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что правительство, несмотря на крики "промосковских агентов", будет делать все возможное для создания Единой поместной православной украинской церкви. Розенко: Мы должны использовать этот исторический шанс Фото: Павло Розенко / Facebook 18 апреля видею создания единой Украинской православной церкви."На это можно смотреть долго и с большим удовольствием! На то, как взрывается очередная партия прокремлевских консервов в Украине. На то, как брызгает слюна изо рта промосковских агентов и агентишек, которые завопили единым хором и по общим темникам: "Украина – светское государство", "церковь отделена от государства", "нас отвлекают от тяжелой экономической и социальной ситуации в стране", "лучше бы дорогами занялись" и т.д и т.п", – написал он.Вице-премьер отметил, что впервые в истории украинской независимости благодаря настойчивости президента Украины Петра Порошенко страна получила шанс на создание Единой поместной православной украинской церкви."Мы должны использовать этот исторический шанс. И сделать еще один шаг для укрепления своей независимости, сделать еще один громадный рывок от московской империи к цивилизованному европейскому сообществу. Поэтому, друзья, и пенсии будем поднимать, и зарплату повышать, и надлежащий уровень жизни украинцам обеспечивать, и дорогами заниматься, и делать все, что в наших силах, по созданию Единой поместной православной украинской церкви", – подытожил Розенко. https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/1884191581643147 В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать приказ об автокефалии православной церкви в Украине.17 апреля Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций рассказал, что 9 апреля в Стамбуле провел многочасовую встречу с Варфоломеем и членами Синода."Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", – подчеркнул глава государства, добавив, что не может пока раскрывать подробности переговоров.После этого УПЦ КП и УАПЦ призвали УПЦ МП поддержать усилия по созданию единой украинской церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич в ответ заявил, что инициатива завершится "большим пшиком". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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