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Розенко о создании единой православной церкви: Взрывается очередная партия прокремлевских консервов в Украине
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18.04.2018 09:48
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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что
правительство, несмотря на крики "промосковских агентов", будет
делать все возможное для создания Единой поместной православной
украинской церкви. Розенко: Мы должны использовать этот
исторический шанс Фото: Павло Розенко / Facebook 18 апреля видею
создания единой Украинской православной церкви."На это можно
смотреть долго и с большим удовольствием! На то, как взрывается
очередная партия прокремлевских консервов в Украине. На то, как
брызгает слюна изо рта промосковских агентов и агентишек, которые
завопили единым хором и по общим темникам: "Украина – светское
государство", "церковь отделена от государства", "нас отвлекают от
тяжелой экономической и социальной ситуации в стране", "лучше бы
дорогами занялись" и т.д и т.п", – написал он.Вице-премьер
отметил, что впервые в истории украинской независимости благодаря
настойчивости президента Украины Петра Порошенко страна
получила шанс на создание Единой поместной православной украинской
церкви."Мы должны использовать этот исторический шанс. И сделать
еще один шаг для укрепления своей независимости, сделать еще один
громадный рывок от московской империи к цивилизованному
европейскому сообществу. Поэтому, друзья, и пенсии будем поднимать,
и зарплату повышать, и надлежащий уровень жизни украинцам
обеспечивать, и дорогами заниматься, и делать все, что в наших
силах, по созданию Единой поместной православной украинской
церкви", – подытожил Розенко.
https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/1884191581643147
В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому
патриарху Варфоломею с просьбой издать приказ об автокефалии
православной церкви в Украине.17 апреля Порошенко на совещании с
руководством парламентских фракций рассказал, что 9 апреля в
Стамбуле провел многочасовую встречу с Варфоломеем и членами
Синода."Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний
день Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви", – подчеркнул глава
государства, добавив, что не может пока раскрывать подробности
переговоров.После этого УПЦ КП и УАПЦ призвали УПЦ
МП поддержать усилия по созданию единой украинской
церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП
Николай Данилевич в ответ заявил, что инициатива завершится
"большим пшиком".
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