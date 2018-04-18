Работа Донецкой фильтровальной станции будет приостановлена. Об этом корреспонденту сообщили в компании коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"В настоящее время выполняется подготовка к остановке фильтровальной станции и эвакуации персонала", - отметили в компании.

Как указано на сайте коммунального предприятия, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также оккупированные Донецк и Ясиноватую.

Напомним, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также сообщал, что за прошедшие сутки 17 апреля в зоне проведения АТО боевики "Л/ДНР" совершили 45 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

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