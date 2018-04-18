Великобритания уничтожила доказательства в Солсбери, где был отравлен прежний шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе посольства России в Великобритании.

По данным дипведомства, существует ряд нестыковок в аргументации британской стороны. В частности, диппредставительство отметило, что если городе было заражено так много мест, а ядовитое вещество не испаряется, то странно, что отравились только три человека - Скрипали и полицейский Ник Бейли.

"Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось - например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля", - заявили в посольстве.

Как сообщал svodka.net, в министерстве природы Великобритании заявили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в "жидком состоянии" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира