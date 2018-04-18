На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со вторником 17 апреля и составил 26,10 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 среды, 18 апреля, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,05 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,10, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений покупателей на 13,82 %выше объема предложений продавцов.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 18 апреля установлен на уровне 26,08 гривны за доллар.

Напомним, во вторник гривна на межбанке упала в цене на 6 копеек по сравнению с понедельником. Курс покупки составлял 26,07 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 26,10.

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