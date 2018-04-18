|Курс доллара на черном рынке снова вырос
|18.04.2018 09:56
|
На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со вторником 17 апреля и составил 26,10 гривны за доллар (средняя продажа).
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
По состоянию на 8:30 среды, 18 апреля, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,05 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,10, информирует svodka.net.
Важно добавить, что объем предложений покупателей на 13,82 %выше
объема предложений продавцов.
Напомним, во вторник гривна на межбанке упала в цене на 6 копеек по сравнению с понедельником. Курс покупки составлял 26,07 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 26,10.
Читайте: Менять или нет: Как долго продержится доллар?