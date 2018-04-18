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Аваков подписал Меморандум о сотрудничестве между МВД Украины и ФБР
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18.04.2018 09:56
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Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с
директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем
борьбу с российской агрессией. Аваков встретился в США с директором
ФБР Рэем Фото: mvs.gov.ua "Мы провели встречу с директором ФБР
Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве
по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом
наркотиков и киберпреступностью", – заявил Аваков.По его
словам, это соглашение позволит осуществить "радикальный прорыв в
вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным
техническим возможностям"."И одна из таких возможностей – это
второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и
Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной
преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз,
которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили
некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской
агрессией ", – добавил министр.17 апреля Аваков в США заявил,
что вУкраине создадут единую международную платформу по борьбе с
организованной преступностью. В феврале 2018 года в составе
Нацполиции заработало подразделение по борьбе с
оргпреступностью.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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