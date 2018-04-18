Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем борьбу с российской агрессией. Аваков встретился в США с директором ФБР Рэем Фото: mvs.gov.ua "Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", – заявил Аваков.По его словам, это соглашение позволит осуществить "радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям"."И одна из таких возможностей – это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией ", – добавил министр.17 апреля Аваков в США заявил, что вУкраине создадут единую международную платформу по борьбе с организованной преступностью. В феврале 2018 года в составе Нацполиции заработало подразделение по борьбе с оргпреступностью.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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