|В Чернигове задержали военного-контрактника, который продавал гранатометы и гранаты
|18.04.2018 09:59
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По предварительной информации, боеприпасы привезли из зоны АТОВ Чернигове правоохранители задержали военнослужащего-контрактника за незаконную продажу двух гранатометов и гранат.
гранатометы Закарпатье Фото: sbu.gov.ua
Злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК, открыто уголовное производство по статье о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами. Также рассматривается возможность квалификации действий задержанного по еще одной статье Уголовного кодекса - ч.3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ), - сообщается на сайтеГлавного управления Нацполиции Украины.
В начале апреля военнослужащий продал гражданскому лицу пять ручных гранат и почти полторы сотни патронов калибра 7,62 мм.
" Продолжая преступную деятельность, 17 апреля он реализовал два гранатомета РПГ-26, за которые получил почти 19 тыс. Гривен. После этого злоумышленника сразу задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, боеприпасы были привезены военнослужащим из зоны АТО.
Оружие, боеприпасы и деньги изъяты. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в Житомирской области правоохранители, расследуя повреждения магистрального нефтепровода, вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств.