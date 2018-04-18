Кабинет министров Украины сегодня планирует одобрить проект
Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы. Об этом
говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства,
передает
Также, чиновники собираются установить квоты иммиграции на 2018
год.
Планируется создать Межведомственную комиссию по вопросам
содействия проведению Всеукраинской переписи населения и внести
изменения в порядок Кабинета министров Украины.
Члены правительства намерены утвердить проект капитального ремонта
автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" на участке в Полтавской
области.
Правительство также собирается одобрить проект закона о ратификации
соглашения между правительствами Украины и Турции о взаимном
содействии и защите инвестиций.
Кроме того, Кабмин сегодня планирует одобрить проекты Указов
Президента и установить День Государственной фискальной службы,
День пограничника, День профсоюзов и День работников
Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
как сообщал министр аграрной политики и продовольствия Тарас
Кутовой, который подал в отставку около года назад, может вернуться
в правительство. Информация о том, что Угловой может отозвать свое
заявление появилась неделю назад и сейчас все больше инсайдеров
сообщают, что его возвращение.
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