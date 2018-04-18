Депутаты Европарламента обратились к правительствам стран Европейского союза с призывом бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в России.

Как сообщает корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, соответствующее письмо подписали 46 депутатов.

«46 членов Европейского парламента подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС, с призывом к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России», – написал Йозвяк.

Журналист опубликовал письмо, в котором депутаты ссылаются на отравление в Солсбери, ведение Россией войны в Сирии и Украине, а также оккупацию Крыма.

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«Мы можем считать, что спорт возводит метафорические мосты между людьми. Но пока Путин взрывает настоящие мосты в Сирии, нельзя делать вид, будто чемпионат мира по футболу ничем не отличается от других крупных спортивных событий. Пока Путин незаконно оккупирует Крым, удерживает украинских политзаключенных и ведет войну на востоке Украины, нельзя делать вид, что турнир принимает наш гостеприимный сосед», – говорится в письме депутатов.

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