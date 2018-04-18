В среду, 18 апреля, в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияде впервые за 35 лет откроют публичный кинотеатр, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что в кинотеатре американской сети AMC покажут один из голливудских блокбастеров, но первые показы смогут посетить только обладатели спецприглашений.

По предварительным данным, на открытии кинотеатра будет показан экшн Райана Куглера "Черная пантера".

Как сообщал svodka.net ранее, 11 декабря, Саудовская Аравия сняла 35-летний запрет на работу кинотеатров в рамках набирающих силу социальных реформ. Власти страны приняли решение начать выдачу лицензий на управление кинотеатрами, в том числе коммерческим операторам.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал "Человеком года-2017".

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