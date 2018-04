Американская певица Гвен Стефани продает дом в Лос-Анджелесе за $29 млн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стефани продает дом, оформленный мрамором Фото: EPA Об этом сообщает Mansion Global.Певица изначально хотела получить за дом $35 млн, но поскольку за год его никто не купил, она снизила цену.Фойе особняка инкрустировано узором из черно-белого мрамора, в гостиной находится черный мраморный камин высотой до потолка.Черным камнем также оформлены стены ванной комнаты и гардеробной.На территории имения есть бассейн, тренажерный зал, домашний кинотеатр, теннисный корт и бар.Стефани покупала дом с экс-супругом, музыкантом Гэвином Россдейлом в 2006 году за $13,25 млн.Гвен Стефани родилась 3 октября 1969 года в США. Она являлась солисткой музыкальной группы No Doubt с 1986 года. Работать сольно она начала в 2000 году. Тогда певица выпустила вместе с Моби сингл South Side, а еще через год – вместе с Ив сингл Let Me Blow Ya Mind. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



