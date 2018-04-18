Американская певица Гвен Стефани продает дом в Лос-Анджелесе за $29
млн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стефани
продает дом, оформленный мрамором Фото: EPA Об этом сообщает
Mansion Global.Певица изначально хотела получить за дом $35 млн, но
поскольку за год его никто не купил, она снизила цену.Фойе особняка
инкрустировано узором из черно-белого мрамора, в гостиной находится
черный мраморный камин высотой до потолка.Черным камнем также
оформлены стены ванной комнаты и гардеробной.На территории имения
есть бассейн, тренажерный зал, домашний кинотеатр, теннисный корт и
бар.Стефани покупала дом с экс-супругом, музыкантом Гэвином
Россдейлом в 2006 году за $13,25 млн.Гвен Стефани родилась 3
октября 1969 года в США. Она являлась солисткой музыкальной группы
No Doubt с 1986 года. Работать сольно она начала в 2000 году. Тогда
певица выпустила вместе с Моби сингл South Side, а еще через
год – вместе с Ив сингл Let Me Blow Ya Mind.
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