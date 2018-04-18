"Холодная война вернулась - в полном смысле слова, но не такая как раньше. Механизмы и гарантии контроля рисками эскалации, которые существовали в прошлом, уже, похоже, не работают",- заявил генсек , передает со ссылкой на .

"КП в Украине" вспоминала основные признаки классической "холодной войны" и выясняла, появились ли они сейчас, или нет.

1. Существование относительно устойчивого биполярного мира – наличие в мире двух сверхдержав, к которым тяготеют остальные государства.

Биполярный мир давно ушел в прошлое, и его заменил многополярный. Западный мир потерял свою монолитность,дело доходит до прямых столкновений экономических интересов и Европы. все больше теряют свое мировое лидерство, а Европа, в первую очередь Германия, уже давно не являются послушными исполнителями воли Белого дома.

Но с другой стороны, Россия, несмотря на желание ее руководства, не имеет возможности восстановить статус супердержавы времен СССР. А вот новая супердержава – Китай, по своей мощи и влиянию уже давно опередила старых лидеров.

2. "Блоковая политика" – создание сверхдержавами противоборствующих военно-политических блоков: и Организации Варшавского Договора.

Тут также нет ярко выраженного блочного противостояния. Варшавский договор давно прекратил свое существование и сейчас действует его очень урезанная версия - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В него входят 6 постсоветских стран – Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Но это исключительно детище Москвы, чтобы показать противовес .

Но и в самом Альянсе сейчас нет единства. отказываются нести единоличное бремя его расходов и военных операций, а европейские страны не готовы в это плане уйти из-под крылышка .

3. "Гонка вооружений" - наращивание СССР и количества вооружений для достижения качественного превосходства.

Этот пункт начинает все явственней просматриваться в отношениях мировых лидеров. Вашингтон, Москва и Пекин значительно увеличили расходы на военные разработки и модернизацию существующего оружия, в том числе и ядерного.

уже разработали два новых вида ядерных ракет. Это боеголовки малой мощности для подводных ракет "Трайдент", которыми оснащены субмарины класса "Огайо", и ядерные ракеты малой мощности морского базирования.

В Пентагоне также признали наличие у России нового супероружия - "Океанской многоцелевой системы "Статус-6". Это беспилотный подводный аппарат, который способен доставить ядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн.

4. Формирование у собственного населения "образа врага" по отношению к идеологическому противнику.

Тут все бесспорно. В то время, как после распада СССР Запад отказался от конфронтации с Россией, там все последние годы упорно поддерживался образ врага в лице и . И сейчас в Москве все чаще звучат рассуждения о возможности новой мировой войны.

5. Периодически возникающие вооруженные конфликты, грозящие перерастанием "холодной войны" в войну полномасштабную.

Тут также все совпадает. Грузия в 2008-м, Сирия – в 2011-м, Украина – 2014-м годах. И ни один из этих конфликтов полностью не завершен, что грозит перерасти в глобальное противостояние между странами.

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