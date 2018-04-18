|Экспертиза подтвердила подлинность изображения Путина в фильме "Крым. Путь на родину"
|18.04.2018 10:07
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Комплексная судебная экспертиза подтвердила подлинность изображения и голосов президента РФ Владимира Путина, Сергея Шойгу, и других должностных лиц России и предателей Украины в фильме "Крым. Путь на родину" и в других аудио-видеофайлов, которые содержатся в качестве доказательств по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент
"Вывод комплексной судебной экспертизы звукозаписи и портретной
экспертизы проводил Киевский научно-исследовательский институт
судебных экспертиз. Заключение эксперта поступил в суд 3 апреля", -
сказал председательствующий судьи Владислав Девятко.