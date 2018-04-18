Павел подчеркнул, что "прописанных военных критериев для предоставления ПДЧ нет»

"Если нас, как военных, попросят предоставить военную совет (предоставлять или нет Украине ПДЧ), то это будет идти об уровне сотрудничества, об уровне готовности украинских сил. Это мы можем предоставить даже сейчас. Мы можем предоставить доклад о состоянии готовности украинских сил в любое время. Потому что нам известно, где мы находимся, где есть проблемы, вызовы. это не критерии для предоставления ПДЧ. Потому что это - не условие. предоставление ПДЧ - это политическое решение, которое не основывается на военных рекомендациях ", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО в интервью УНИАН .

По его словам, ПДЧ - это инструмент, который помогает стране, желающей стать членом Альянса, стать им в свое время.

"ПДЧ - это, более или менее, политический инструмент, чтобы обозначить уровень стремлений и, своего рода, определить период, оставшийся между" сегодня "и потенциальным членством", - подчеркнул генерал.

Он также заявил, что ни одно из государств за последние 20 лет не была в ситуации, в которой сейчас находится Украина. В то же время Павел отметил, что ему "сложно представить, что предоставление ПДЧ значительно изменит уровень сотрудничества, который уже есть НАТО и Украиной".

" Для нас изменения, если они и будут, то будут очень незначительными, потому что, как я сказал, уровень сотрудничества, ее объем и бездна уже сейчас очень велики, и очень сложно добавить что-то новое. Поэтому любое обсуждение о предоставлении ПДЧ будет проходить на политическом уровне. И мне это сложно комментировать, потому что это будет вмешательством в сферу, которая не относится к моей компетенции ", - подчеркнул глава ВК Альянса.

Кроме того, он добавил, что "прописанных военных критериев для предоставления ПДЧ нет».

"Предоставление ПДЧ должно быть после того, как страна достигнет определенного уровня реформ. Когда я участвую в заседании Комиссии Украина-НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ еще куда идти. Я верю, что, когда уровень прогресса достигнет того уровня, который будет приемлемым для политического решения предоставить ПДЧ, тогда по этому поводу будет консенсус ", - отметил Павел.

Он также подчеркнул, что ВК предоставляет военную оценку на каждом заседании Комиссии Украина-НАТО.

"С тех пор, как мы предоставляем ее на каждом заседании Комиссии Украина-НАТО, в специальной оценке необходимости нет. И сейчас, когда мы вернемся из Львова, я буду писать отчет от ВК Североатлантическом совете. Все, что мы услышим от наших украинских партнеров , мы оценим, запишем в отчет, и это будет направлено на политический уровень. политический уровень постоянно информирован об уровне реформ. Им не нужно нас просить сделать специфическую оценку ", - подытожил генерал.