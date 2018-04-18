|Кровавый урок информатики: стали известны подробности резни в российской школе (видео)
|18.04.2018 10:08
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Нападение на школу в российском Стерлитамаке устроил 17-летний учащийся коррекционного класса. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Башкортостану.
«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», — говорится в сообщении.
Школьники сняли видео с места нападения в российском Стерлитамаке. Они сообщают, что к школе приехали пожарные.
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