Нападение на школу в российском Стерлитамаке устроил 17-летний учащийся коррекционного класса. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Башкортостану.

«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», — говорится в сообщении.

Школьники сняли видео с места нападения в российском Стерлитамаке. Они сообщают, что к школе приехали пожарные.

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