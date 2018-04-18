Как только купируются связи с РФ, на любом направлении, так сразу это направление начинает выздоравливать и показывать устойчивый рост.

Очень многие наблюдатели заметили новую тенденцию в поведении украинской валюты, которая была продемонстрирована на прошлой неделе. Она, валюта, вела себя индифферентно к изменениям котировок рубля и выгодно отличалась от того, что демонстрировали валюты Беларуси и Казахстана. Из этого был сделан вывод о том, что экономика Украины и ее банковский сектор уже серьезно отделились от Московии, что и обусловило продемонстрированную устойчивость. Даже послышались дифирамбы Гонтаревой, которую мы жестко критиковали именно за трусость в перекрытии «сообщающихся сосудов» российских банков-пылесосов, которые выводили валюту в Москву, информирует svodka.net.

Те, кто из нее делает героиню, наверное забыли о том, что все нужные движения, по российским банкам, были сделаны за несколько месяцев перед ее «дембелем» и никто не удосужился посчитать, сколько же валюты «ухнуло» в российскую черную дыру, именно при ее правлении Нацбанком, когда национальная валюта начала просто разваливаться. Никто не посчитал этого колоссального ущерба экономике Украины, которые были нанесены банками РФ в режиме экономической войны. В сухом остатке, эти каналы почти перекрыты, но их надо было перекрывать с первого дня нахождения у руля Нацбанка. Тогда ее можно было причислять к лику святых и называть героиней.

Но это – дело прошлое и нам важен сам прецедент. Как только купируются связи с РФ, на любом направлении, так сразу это направление начинает выздоравливать и показывать устойчивый рост. Это касается не только экономики, но политики и безопасности, как общего понятия. Не секрет, что последняя порция санкций США в отношение РФ, оказалась наиболее действенной. Наверное, кто-сможет посчитать потери Москвы только от этого хода Вашингтона, но тут важно другое. Кремлю было показано, что против него начинают использоваться более серьезные инструменты, которые продемонстрированы лишь в виде возможности или пилотного проекта. Важно то, что они нанесли удар по «защищенным» сферам жизнедеятельности РФ. Точнее – по тому месту, гарантом безопасности которого, выступал и выступает лично Путин. «Порешать» неприятности такого масштаба – только его компетенция и холуи впервые увидели, что он уже не тянет проблемы такого масштаба. Понятно, что сразу начались песни о «компенсации» и прочих пряниках, но все это уже пост фактум. Путин не смог оградить от самой возможности возникновения таких неприятностей.

В системе бандитской иерархии, сильно похожей на средневековое построение отношений типа «вассал-сюзерен», Путин купил любовь вассалов тем, что он обязался обеспечивать их безопасность и безопасность подконтрольных им (не малых) денег и имущества. И вот теперь ситуация показала предел его возможностей, что само по себе – очень важно, ибо всем понятно, что ситуация качественно изменилась, а Путин оказался не готовым к этому.

Читайте: Что ждет гривну после обвала рубля? - эксперт

Нам же интересно то, что ближний путинский круг пришел к выводу о том, что надо резервировать средства для тушения пожара, который может продолжиться, в случае продолжения санкций такого же характера. В противном случае, вассалы поймут, что сюзерен не выполняет свою часть уговора и они могут сделать то же самое, а это уже может плохо кончиться, в первую очередь для сюзерена.

Очевидно, что в такой ситуации пришлось приостановить целый ряд проектов, которые требовали регулярного финансирования и такая остановка, скорее только, началась с мероприятий, которые не дают конкретных результатов, а критерии оценки их эффективности – крайне туманны. К таким проектам можно отнести ангажированных украинских политических деятелей, которые работали либо прямо в интересах РФ или ее отдельных компаний, таких, как Газпром, а также тех, кто призван просто сеять беспорядок, для ослабления внутренней структуры Украины. Все эти лица получали финансирование из одного и того же источника, пусть и разными каналами и через разных конкретных лиц. Ими могли быть наши беглые деятели, наподобие Курченко, или российские миллиардеры, с которыми так любят бродить по кабакам депутаты, певцы, борцы с коррупцией и прочая гадость.

По факту получается, что все эти Зимины, Гришины, Поросюки, Саакашвили и длинный список, подобных им, заткнулись практически синхронно. Создается чувство, что в корыто, из которого они привыкли есть, просто перестали поступать вкусняшки. Причем, это корыто оказалось напрямую связано с тем переполохом, который устроили в РФ американские санкции. Как только там возникли серьезные проблемы, так всей нашей публике стало нечего кушать и она быстро сбросила обороты.

Читайте: Истерика властей вокруг Telegram подтверждает, что общение по этому каналу полностью конфиденциально, - Геннадий Гудков

Аналогия с устойчивостью украинской валюты почти полная. Как только вся эта дрянь теряет денежную связь с Москвой, она становится вялой и безвредной. Никаких тебе палаток, сцен, редутов и 345-го Майдана. Как бабка пошептала. Поэтому сейчас каждый имеет уникальный момент увидеть реальную картину под названием «кто есть кто». Когда есть финансирование, вся эта толпа поет разные песни, хотя и на один, очень похожий мотив. С непривычки может показаться, что они работают в разных направлениях и не режиссируются из одного места. Но вот когда у заказчика возникли проблемы с деньгами, все они заткнулись синхронно, что и указывает на то, за чьи деньги они устраивали свой карнавал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира