|Трамп заявил, что Транстихоокеанское партнерство и Всемирная торговая организация невыгодны для США
|18.04.2018 10:12
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While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.
В январе 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от ТТП в пользу своей политики "Америка прежде всего", которая, по его мнению, спасет рабочие места в США. Трамп часто называл договор "потенциальной катастрофой" для Соединенных Штатов и высказывался за введение "двусторонних торговых соглашений".Президент США обещал выйти из Транстихоокеанского партнерства еще во время своей предвыборной кампании. Этот договор в феврале 2016 года подписали 12 стран, включая США. Он предполагает создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В ноябре 2017 года страны – участницы Транстихоокеанского партнерства договорились работать над составлением торгового соглашения без США.Членами партнерства теперь являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.
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