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Протесты в Армении: протестующие заблокировали резиденцию премьер-министра
18.04.2018 10:14

Колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26. Об этом сообщает со сылкой на news.am.

Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту. Пока выступал Пашинян, к театру "военных действий" подтянулись дополнительные силы полиции.

"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.

Далее демонстранты дошли до перекрестка с улицей Прошяна, и перекрыли его также. Тут Пашинян обратился к участникам акции и заявил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн и баков, скамеек. Также Пашинян призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.

"Вам бояться нечего", - заверил Пашинян.

Как сообщал, в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

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