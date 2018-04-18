|Протесты в Армении: протестующие заблокировали резиденцию премьер-министра
|18.04.2018 10:14
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Колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26. Об этом сообщает со сылкой на news.am.
Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции
находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы
полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к
проспекту. Пока выступал Пашинян, к театру "военных действий"
подтянулись дополнительные силы полиции.
Как сообщал, в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.