В последние дни в сети обсуждают новость о том, что у водителей-новичков за нарушения будут отбирать права навсегда.

Но на самом деле, новая система этого не предусматривает, пишет со ссылкой на

При серьёзных нарушениях права будут отбирать не только у новичков, но как только срок рассмотрения дела судом пройдет, их будут автоматически возвращать.

"В большинстве случаев оснований для изъятия прав - нет. Впрочем, нормы одинаковы как для владельцев временного водительского удостоверения, так и для владельцев постоянного: если стал причиной или поймали за рулем в нетрезвом виде - права также изымаются. Но если суд выносит оправдательное решение, или же всплывают сроки рассмотрения дела - водительские удостоверения возвращаются автоматически", - рассказал автомобильный знаток, заместитель председателя Координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Он добавил, что такое постановление правительства не новое, оно действительно дублирует другой документ - Положение о порядке выдачи водительских удостоверений.

Там говорится о том, что за серьезное преступление водителям придется проходить заново всю процедуру выдачи прав.

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