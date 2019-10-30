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Гамбургерная диета: женщина похудела на 73 килограмма без отказа от вредной пищи
30.10.2019 17:10
Похудела без ограничений: британка сбросила 73 килограмма, продолжая есть гамбургеры и чипсы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
продолжая
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гамбургеры
чипсы
килограмма
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