Как в этом году изменится средняя стоимость новогоднего стола

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С чем у вас ассоциируется Новый год? С ёлкой, снегом, фейерверком, оливье и мандаринами? Согласитесь, что помимо праздничного антуража и хорошего настроения, не последнюю роль играет и еда, подаваемая на новогодний стол. У россиян имеется уже годами сформированная «стандартная корзина» продуктов к новогоднему застолью. Помимо перечисленного выше, сюда входят: колбаса, рыба, мясо, в некоторых случаях икра и прочие деликатесы.

При этом стоимость продуктовой корзины меняется каждый год — в зависимости от экономической ситуации в стране. Случается, что рост цен может послужить серьезным аргументом к корректировке содержимого праздничного стола. Давайте подробнее рассмотрим, какие продукты будет выгодно покупать в канун 2018 года, что лучше заменить чем-то менее дорогим, а также, как в этом году изменится средняя стоимость новогоднего стола.

Изменения по сравнению с прошлым годом

В целом, рост цен если и будет, то довольно незначительный. Так, по оценке компании «КорпусГрупп», расходы на новогодние угощения составят в среднем 800-850 рублей на человека, без учёта алкогольных напитков. Если брать к рассмотрению «эконом-вариант», в котором копчёности и икру заменяют колбаса и селедка, то в 2016 году по данным Росстата он стоил порядка 490 рублей на человека — на 3,9% больше, чем в 2015 году.

Для сравнения, согласно этому же исследованию, в среднем новогодний стол в 2016 г. был дороже на 3,6%, чем в 2015. Такой рост цен можно назвать незначительным по сравнению с картиной 2015 и 2014 годов, когда стоимость выросла сразу на 11,8% и практически 13% соответственно.

Что подорожает к празднику

Как правило, цена увеличивается на традиционные угощения новогоднего стола. К ним относятся фрукты (прежде только, бананы и цитрусовые), а также сыр и колбаса. Стоимость курицы и говядины существенно не изменится, а вот такие праздничные блюда, как свинина, гусь и утка в преддверии Нового года будут стоить дороже. Не обойдёт стороной повышение цен и ингредиенты популярных новогодних салатов — майонез, яйца, сельдь, вероятно, масло. К примеру, общий ценник набора продуктов для салата оливье в 2016 году, по оценке Росстата, вырос на 1,8% — до 310 рублей. Для сравнения, за 2015 год — на 15,5%, а в 2014 г. — на 6,1%. В исследовании учитывалась корзина, в которую входят картофель, яйца, колбаса, солёные огурцы, зелёный горошек, лук и майонез.

Отдельно стоит сказать про красную икру, стоимость килограмма которой уже в настоящее время выросла с 4 000 рублей до 6 000 рублей — она считается одним из основных атрибутов Нового года. Рост стоимости рыбной продукции продолжается на протяжении только года, следовательно его не стоит связывать с праздничным сезоном.

Что касается алкогольных напитков, то ожидается незначительный рост цен на игристые, банкетные вина, а также коньяк в праздничной упаковке. В целом, стоимость шампанских вин мало подвержена сезонным колебаниям, так как игристые напитки пользуются популярностью в течении только года.

Автор: Екатерина Васина, менеджер отдела закупок дирекции по производству и логистике компании «КорпусГрупп»