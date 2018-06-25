Соломенский районный суд г. Киева в 16:30 вторника, 26 июня, рассмотрит ходатайство защитников об изменении меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

“Судебное заседание по рассмотрению ходатайства защитников об изменении меры пресечения народному депутату Украины Бориславу Розенблату назначено на 16:30 вторника, 26 июня”, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня 2017 года детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников — Максима Полякова и Борислава Розенблатта.

В феврале 2018 года НАБУ завершило следствие “янтарного дела”, где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.

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