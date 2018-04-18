Под стенами Кабмина 18 апреля проходит организованная движением "АвтоЕвроСила" акция протеста против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо. Онлайн-трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

По состоянию на 8:30 под стенами правительства собрались более 300 автомобилей.

Акция проходит именно возле Кабмина, так как сегодня правительство в 10:00 должно рассмотреть обращение "Укртатнафты" (контролируется бизнесменом Игорем Коломойским), согласно которому с 1 мая 2018 предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в Украине.

Основное требование протестующих - отказаться от этого решения, поскольку на украинском рынке произойдет недостаток горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно, подорожание проезда в маршрутках, а также цен на продовольствие.

Накануне руководитель "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич заявил, что Межведомственная комиссия по международной торговле заранее согласовала решение, выгодное компании "Укртатнафта".

"Еще даже нет решения Кабмина, а уже на границах Украины собралось только на вчерашнее утро около 42 тыс. тонн горючего, которое саботирует сама таможня, рассказывает, что на сегодняшний день сломалась система учета растаможки, машины с горючим вторые сутки стоят на границах и не могут заехать в Украину", - сказал Ярошевич в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина".

В связи с этим на 18 апреля запланирована масштабная акция протеста под стенами Кабмина, а также забастовка не только со стороны водителей, но и с привлечением конкурентных автозаправочных сетей и перекрытием национальных магистралей на несколько часов.

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