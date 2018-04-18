Так прежний народный депутат Украины Николай Мартыненко прокомментировал очередные упоминания своего имени в СМИ со стороны директора НАБУ

"Артем Сытник регулярно упоминает меня, пиарясь на деле, шитом "белыми нитками", которое рассыплется в любом суде. А десятки зарубежных запросов - вообще любимая мантра господина Сытника уже третий год. При этом он признает, что даже не помнит точное количество зарубежных командировок детективов НАБУ в этом деле. Конечно, миллионы на эти "турпоездки" он выкладывал не из собственного кармана, а из государственного", - отметил Мартыненко, сообщает пресс-служба экс-депутата.

"Но ознакомление с материалами моего дела показывает: результат этих действий - ноль целых, ноль десятых. И это было легко предсказать без того, чтобы тратить огромные бюджетные средства", - отметил экс-депутат.

"Зато детективы НАБУ получили возможность по несколько раз отдохнуть и прокатиться по туристическим маршрутам европейских стран. И так продолжалось годами, пока Сытник пиарился, фальсифицировал материалы и всячески оттягивал передачу дела в суд. Артему Сытнику давно пора открывать турагентство для работников НАБУ - только не за государственный счет", - подчеркнул Николай Мартыненко.

По его мнению, "НАБУ демонстрирует политическую ангажированность и демонстративно игнорирует реальные коррупционные дела, по которым не надо далеко ездить. Потому что они касаются близких к НАБУ людей. Скажем, в Киеве находится купленная на средства коррупционного происхождения элитная квартира депутата Лещенко. Могу спрогнозировать, что при Сытнике НАБУ снова его оправдает, еще и извинится. В Козине под Киевом в 2008-2010 годах происходил масштабный дерибан дорогой земли, к которому, если верить журналистам-расследователям, был причастен тогдашний прокурор Сытник", - указал экс-нардеп.

У Мартыненко напомнили, что он еще в 2015-м охотно отказался от депутатского мандата. "А НАБУ решило это использовать в политической борьбе против тогдашнего правительства и для собственного пиара".