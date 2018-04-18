Украина и США будут сотрудничать в борьбе с оборотом наркотиков и киберпреступностью

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По его словам, эта рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным технических возможностей.

"Одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нациполициею и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью", - сказал Аваков.

"С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", - сообщил он.

Аваков также отметил, что во время встречи американцы поблагодарили украинским специалистам за содействие в борьбе с преступной платформой "Avalanche", которая ежедневно инфицировала до полумиллиона компьютеров в мире.

Напомним, 25 февраля в Киеве задержали организатора международной преступной кибермережи Avalanche , для ликвидации которой задействовали правоохранителей 30 стран мира.