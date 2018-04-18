|МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве
|18.04.2018 10:17
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Украина и США будут сотрудничать в борьбе с оборотом наркотиков и киберпреступностьюМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков и директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэем подписали Меморандум о сотрудничестве в ряде вопросов.
Арсен Аваков. Фото: unian.net
"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
По его словам, эта рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным технических возможностей.
"Одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нациполициею и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью", - сказал Аваков.
"С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", - сообщил он.
Аваков также отметил, что во время встречи американцы поблагодарили украинским специалистам за содействие в борьбе с преступной платформой "Avalanche", которая ежедневно инфицировала до полумиллиона компьютеров в мире.
Напомним, 25 февраля в Киеве задержали организатора международной преступной кибермережи Avalanche , для ликвидации которой задействовали правоохранителей 30 стран мира.
Сеть Avalanche существовала около 7 лет. В 2016 году, 30 ноября, в результате международной спецоперации кибермережу ликвидировали, а в Полтаве задержали 33-летнего местного жителя - организатора Avalanche.