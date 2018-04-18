Приказ о разработке «Полонеза» Лукашенко отдал после того, как Россия отказалась поставить ему комплексы «Искандер»

Первая экспортная поставка ракетных систем «Полонез» белорусского производства может состояться уже в 2018 году, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны республики, информирует svodka.net.

Юридические документы по этому контракту находятся в стадии финального оформления, покупатель «заканчивает решать свои финансовые вопросы», рассказал источник. При этом он добавил, что речь «о кредите со стороны Минска не идет». Собеседник газеты не назвал страну-покупателя. По его словам, первая поставка включает десять комплектов ракетных систем. В нее включены ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и другое оборудование.

По словам двух топ-менеджеров российских оборонных предприятий, в роли покупателя выступает Азербайджан. МИД Азербайджана не стал комментировать эту информацию, отмечает издание.

В июне 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании в стране нового ракетного оружия, назвав это событие «величайшим достижением».

Читайте: День воли в Беларуси

​«У нас сегодня счастливый день в плане безопасности и обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать и испытать уже сегодня созданное в Беларуси ракетное вооружение. Осуществлен пуск ракетных комплексов», — сказал тогда президент. «Ракеты поразили цель в полутора метрах буквально от заданных целей — первый залп. Второй залп — буквально в десятке метров. Это идеально. Это ракетные комплексы, которые созданы у нас в Беларуси в течение двух лет», — уточнил тогда глава белорусского государства.

На параде 9 Мая 2015 года два «Полонеза» были представлены публике.

31 января 2018 года агентство БЕЛТА сообщило, что в первой половине года планируется провести испытания РСЗО «Полонез» с полностью белорусской ракетой. «Комплекс весь белорусский, ракета частично не наша. Стоит задача, чтобы она была полностью белорусского производства. Уже много сделано в этом направлении, в том числе в прошлом году. Сейчас мы вышли уже на испытание комплекса с нашей ракетой. Очень надеюсь, что мы проведем его в первой половине года, и надеюсь, что оно будет успешным», — сказал государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Читайте: Оккупанты готовят в Донецке масштабную провокацию: Жителям Киевского района предлагают эвакуироваться

Как пишет «Коммерсантъ», приказ о разработке «Полонеза» Лукашенко отдал после того, как Россия отказалась поставить ему комплексы «Искандер». Москва готова была дислоцировать эти комплексы в Белоруссии, но только вместе с российскими экипажами. В первоначальном варианте в «Полонезе» использовались китайские ракеты, отмечает газета.

Этот договор можно рассматривать как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению», сказал газете военно-дипломатический источник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира