"В темноте". Вышел трейлер фильма с Дормер и Ратаковски. Видео
18.04.2018 10:20
На канале Movieclips Trailers в Youtube опубликовали трейлер фильма
"В темноте". По сюжету, слепая пианистка София становится
свидетелем убийства девушки в соседней квартире. Теперь Софии
предстоит противиться мафии. Роли исполнили Натали Дормер, Эмили
Ратаковски, Эд Скрейн, Джеймс Космо, Джоэли Ричардсон, Нил Маскелл,
Эмбер Андерсон, Ян Бейвут. Премьера фильма запланирована на 14 июня
2018 года. | Дормер исполняет роль слепой пианистки
Скриншот: Movieclips Trailers / Youtube видео Видео: Movieclips Trailers / Youtube