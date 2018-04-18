Курс Bitcoin 18 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с вторником практически не изменился, информирует svodka.net.

Курс покупки Bitcoin к доллару 18 апреля, в среду, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:

Американская биржа Poloniex 81105.00 BTС/USD (-0.01%)

Американская биржа Bitfinex 8114.60 BTС/USD (-0.14%)

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Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с вторником (8111.53 BTС/USD) снизился на 0.01%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 14 722 332 доллароа на 1838 биткоинов.

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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