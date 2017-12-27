Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что Москва не позволит перекрыть границу России с Донбассом, пишет Коммерсант .

По словам российского дипломата, Киев предпринимает искусственные попытки внедрить внешнюю администрацию на юго-востоке с перекрытием границы.

Также Карасин высказался и об миротворческой миссии на востоке Украины - по его мнению, задача должна выполнять лишь функцию администрации.

"Главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что перекрытие границы несет в себе риск для жителей Донбасса.

"Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем", - заявил Карасин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 27 декабря, Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Российской Федерацией .

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