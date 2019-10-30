По словам главы МИД, Венгрия «не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом.

Об этом в среду во время Евразийского форума в Будапеште заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Daily News Hungary.

«Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине», – говорится в сообщении.

По словам Сиярто, Венгрия «не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

Венгерский министр добавил, что Будапешт также подал несколько предложений по внесению изменений в общее заявление, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. При этом глава венгерского МИД утверждает, что несколько предложений базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Он отметил, что решение о наложении вето было принято после того, как все венгерские предложения были отклонены на заседании послов НАТО. Сиярто сказал, что «лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе», и заявление должно содержать положение о «восстановление этих прав».

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