В оболонском райсуде Киева показали рассекреченное письмо СБУ президенту Украины Виктору Януковичу, в котором спецслужбы информировали его об опасности со стороны России. СБУ предупреждала Януковича о российской экспансии в Украине Фото: ЕРА Прокуроры предъявили суду рассекреченное письмо на тот момент главы СБУ Игоря Калинина лично президенту Януковичу, датированное 15.01.2013 года.В письме говорится, что СБУ имеет информацию, в том числе полученную через службу внешней разведки ГУР Минобороны, которая свидетельствует об "угрозе национальной безопасности Украины вследствие агрессивной экспансии российского капитала во все сферы жизнедеятельности государства и активной поддержки руководства политических кругов РФ с использованием государственных спецслужб".Калинин предупреждал Януковича, что руководство РФ реализует стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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