В оболонском райсуде Киева показали рассекреченное письмо СБУ
президенту Украины Виктору Януковичу, в котором спецслужбы
информировали его об опасности со стороны России. СБУ предупреждала
Януковича о российской экспансии в Украине Фото: ЕРА Прокуроры
предъявили суду рассекреченное письмо на тот момент главы СБУ Игоря
Калинина лично президенту Януковичу, датированное 15.01.2013 года.В
письме говорится, что СБУ имеет информацию, в том числе полученную
через службу внешней разведки ГУР Минобороны, которая
свидетельствует об "угрозе национальной безопасности Украины
вследствие агрессивной экспансии российского капитала во все сферы
жизнедеятельности государства и активной поддержки руководства
политических кругов РФ с использованием государственных
спецслужб".Калинин предупреждал Януковича, что руководство
РФ реализует стра
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