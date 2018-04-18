|11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда
|18.04.2018 10:36
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В Одессе сотрудники полиции расследуют факт получения ожогов от удара электрическим током 11-летней девочкой.
В Одессе 11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда, информирует svodka.net.
Как сообщила в среду утром пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, травмы ребенок получил, забравшись на крышу товарного поезда.
Сейчас девочка в больнице.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности) Уголовного кодекса Украины.
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