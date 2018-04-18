11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда В Одессе сотрудники полиции расследуют факт получения ожогов от удара электрическим током 11-летней девочкой. В Одессе 11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда, информирует svodka.net. Как сообщила в среду утром пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, травмы ребенок получил, забравшись на крышу товарного поезда. Сейчас девочка в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности) Уголовного кодекса Украины.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика током удара девочка поезда пострадала Теги: происшествия