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11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда
18.04.2018 10:36
11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда

В Одессе сотрудники полиции расследуют факт получения ожогов от удара электрическим током 11-летней девочкой.

В Одессе 11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда, информирует svodka.net.

Как сообщила в среду утром пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, травмы ребенок получил, забравшись на крышу товарного поезда.

Сейчас девочка в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности) Уголовного кодекса Украины.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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