Американский Боинг E-4B Nightwatch СМИ часто называют самолетом "Судного дня". Такое киношное "прозвище" он заслужил исходя из своего предназначения, пишет Максим Глущенко, передает .

У американцев четыре таких воздушных судна, одно из которых в любое время готово подняться в воздух. Самолет, который совершил первый полет в 1974 году, рассчитан на то, чтобы стать штабом для управления армией в случае самых кризисных ситуаций. Например, при ядерных ударах, которые разрушили наземную инфраструктуру.

E-4B – это генеральный штаб с высшим политическим и военным руководством, который, с учетом дозаправок, может находиться в воздухе целую неделю. При этом он имеет на борту около сотни человек. Боинг оснащен современной аппаратурой и системами защиты от последствий ядерной атаки.

Исходя из информации о том, что в 2015 г. в конгресс поступила заявка на модификацию воздушных командных пунктов управления, можно предположить, что E-4B Nightwatch были модернизированы.















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