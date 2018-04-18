|В НАТО потребовали от Украины реформы
|18.04.2018 10:39
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Украинская власть должна перейти к реформированию страны, если хочет попасть в НАТО. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер, пишет Европейская правда.
По словам представителя НАТО, Украина чрезмерно озабочена Планом действий по членству, вместо того, чтобы сосредоточиться на реформах.
"Я вообще не вижу для вас нужды так беспокоиться о получении ПДЧ. Годовые национальные программы ведут вас точно тем же путем", - заявила Геттемюллер.
При этом она подчеркнула, что во время визитов в Украину ей очень странно видеть, что "все сконцентрированы на "обертке", на форме".
"Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? А будет ли программа усиленных возможностей? И при этом никто не говорит что-то вроде: "Мы должны ставить своим приоритетом проведение реформ". А для меня именно это - самое важное!" - заявила заместитель генсека НАТО.
"И именно эти изменения, если они состоятся, будут важнейшим аргументом для стран-членов НАТО, когда они будут принимать решение о членстве Украины", - подчеркнула замгенсека Альянса.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Соединенные Штаты Америки поддерживают вступление Украины в НАТО.
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