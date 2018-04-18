Украинская власть должна перейти к реформированию страны, если хочет попасть в НАТО. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер, пишет Европейская правда .

По словам представителя НАТО, Украина чрезмерно озабочена Планом действий по членству, вместо того, чтобы сосредоточиться на реформах.

"Я вообще не вижу для вас нужды так беспокоиться о получении ПДЧ. Годовые национальные программы ведут вас точно тем же путем", - заявила Геттемюллер.

При этом она подчеркнула, что во время визитов в Украину ей очень странно видеть, что "все сконцентрированы на "обертке", на форме".

"Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? А будет ли программа усиленных возможностей? И при этом никто не говорит что-то вроде: "Мы должны ставить своим приоритетом проведение реформ". А для меня именно это - самое важное!" - заявила заместитель генсека НАТО.

"И именно эти изменения, если они состоятся, будут важнейшим аргументом для стран-членов НАТО, когда они будут принимать решение о членстве Украины", - подчеркнула замгенсека Альянса.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Соединенные Штаты Америки поддерживают вступление Украины в НАТО .

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