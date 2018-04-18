Новая попытка выпустить первую мощную российскую газовую турбину, которая должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков, провалилась, сообщили два источника в энергетической отрасли, знакомые с итогами испытаний.

Опытный образец – модернизированная газотурбинная установка 110М – развалилась во время испытаний и восстановлению не подлежит, сказали оба источника. Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария была, но сказали, что не все так страшно, надеясь продолжить работу над ним. Испытания проходили на заводе «Сатурн», входящем в госкорпорацию «Ростех», в Рыбинске. По словам одного из источников, они прошли в декабре, при испытаниях “турбина развалилась”. “Ее пытались восстановить до марта, но не вышло”, – сказал он.

Второй источник также сказал, что турбина развалилась при испытаниях и не подлежит восстановлению. “Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, всё”, – сказал он.

Третий источник, близкий к проекту, сказал, что сейчас турбину пытаются восстановить, рассчитывая сделать это к февралю следующего года. “Но ситуация очень неприятная”, – сказал он.

Власти России включили доработку российской турбины 110 в программу импортозамещения, рассчитывая закрыть локальный спрос отечественным оборудованием. Проектом занимается совместное предприятие госэнергохолдинга «ИнтерРАО», корпорации «Роснано» и «Сатурна», которые еще в 2012 году создали специальный инженерный центр для модернизации двигателя и создания ГТД-110М. Программа изначально была рассчитана на два с половиной года, а общие инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей, сообщал Сатурн в своем пресс-релизе в 2012 году.

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Пресс-служба «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), входящей в «Ростех» и владеющей «Сатурном», сам инженерный центр и Роснано подтвердили факт аварии. “В ходе длительных испытаний… один из механизмов, действительно, вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным”, – говорится в сообщении ОДК.

В комментарии сказано, что авария произошла в декабре 2017 года, неисправность может быть устранена, работы уже ведутся. Но сроки восстановления там не назвали.

По оценке Минэнерго РФ, около половины оборудования в российской энергосистеме – иностранного производства. В генерации больше только Россия закупала за рубежом газовые турбины.

Большинство новых электростанций после реформы монополии РАО ЕЭС строились на импортных турбинах, купленных у Siemens, французской Alstom, американской General Electric, итальянской Ansaldo Energia.

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